وصول 13 مليون دينار إلى المصرف التجاري الوطني في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 07 يوليو 2021, 10:32 مساء
المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)

استلمت إدارة فرع المصرف التجاري الوطني بمدينة بني وليد، اليوم الأربعاء، 13 مليون دينار من مصرف ليبيا المركزي لتغطية احتياجات وطلب زبائن المصرف على السيولة النقدية.

وأوضح مصدر مصرفي بفرع المصرف التجاري بني وليد لـ«بوابة الوسط» أن سقف السحب سيتم تحديده من قبل إدارة المصرف خلال اليومين القادمين، وأن عملية التوزيع على الزبائن ستتم الإثنين القادم بعد ورود مرتبات المواطنين.

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وقال المصدر إن عملية توزيع السيولة النقدية على المواطنين ستجري من خلال الآلية المعتمدة مسبقا عبر منسقي القبائل لتفادي الإزدحام وللحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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