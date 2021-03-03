وصول 9 ملايين دينار إلى المصرف التجاري ببني وليد من طرابلس

وصول السيولة النقدية إلى فرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)

تسلم المصرف التجاري الوطني فرع بني وليد، اليوم الأربعاء، من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس سيولة مالية تقدر بـ9 ملايين دينار، لحل مشكلة نقص السيولة في المدينة.

وأوضح الموظف المصرفي بفرع المصرف التجاري الوطني، علاء الجديد لـ«بوابة الوسط» أن السيولة سيجري توزيعها بالطريقة السابقة، عن طريق منسقي القبائل تسهيلا للإجراءات المصرفية وسرعتها خلال الأسبوع القادم.

يشار إلى أن فروع المصارف التجارية العامة في مدينة بني وليد غابت عنها السيولة المالية لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، مما اضطر المواطنين إلى التعامل بخدمات الصكوك المصدقة.

وصول السيولة النقدية إلى فرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)