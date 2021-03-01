افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 01 مارس 2021, 05:05 مساء
المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)

افتتح المقر الجديد للمصرف التجاري الوطني فرع بني وليد، اليوم الإثنين، بحضور مسؤولي إدارة منطقة فروع طرابلس وعميد وأعضاء المجلس البلدي والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة وموظفي المصرف.

وقال مدير فرع مصرف التجاري الوطني ببني وليد، غيث الحداد، لـ«بوابة الوسط» إن المصرف سيقدم خدماته بدءا من يوم غد الثلاثاء من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الثالثة مساء، منوها إلى أن إدارة المصرف تسعى إلى تقديم عدد من الخدمات المصرفية خلال الفترة القادمة.

وقدم الحداد في كلمة له بالمناسبة الشكر والتقدير لإدارة المصرف الرئيسي على كافة المجهودات التي قدمتها من أجل افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف ببني وليد، بالرغم من كافة التحديات التي واجهت الإدارة.

وأجرى الحضور بعد حفل الافتتاح جولة بمكاتب المصرف وإداراته للاطلاع على التجهيزات بالمصرف التي من شأنها تسهيل الخدمات لزبائن المصرف.

حفل افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
حفل افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
حفل افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
حفل افتتاح المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
المقر الجديد لفرع المصرف التجاري الوطني في بني وليد. (الإنترنت)
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