في ذكرى الاستقلال.. الدبيبة: الانتماء لهذا الوطن ثابت لا يتغير

الدبيبة خلال إلقائه كلمة في معهد الحرس البلدي بجنزور، 15 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة)

هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الليبيين لمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال ليبيا، معتبرًا أن «الانتماء والحب لهذا الوطن لا يتغير فهو ثابت في كل الظروف».

وكتب الدبيبة عبر حسابه على «تويتر»: «في ذكرى عيد الاستقلال نبارك لكل الليبيين الذين يحبون هذا الوطن ويعملون من أجل أن يصونوا، ويحفظوا مكتسباته التي حققها الآباء والأجداد»، تابع: «كل المجد والفخر والاعتزاز بك يا ليبيا».

- بالصور.. استعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال في ميدان الشهداء بطرابلس

- البعثة الأممية في عيد الاستقلال: ملتزمون بمساعدة الليبيين في تحقيق الشرعية الديمقراطية وإنهاء التدخلات الخارجية

- في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي يدعو لـ«العفو» و«وقف التدخلات الخارجية»

وتحتفل البلاد، الجمعة، 24 ديسمبر بالذكرى 70 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن أُلغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورُفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي.