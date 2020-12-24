بالصور.. استعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال في ميدان الشهداء بطرابلس

اللاستعدادات في ميدان الشهداء بطرابلس للاحتفال بعيد الاستقلال، 23 ديسمبر 2020، (قناة ليبيا الرسمية)

شهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس استعدادات مكثفة منذ مساء أمس الأربعاء؛ للاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لعيد الاستقلال.

وجرى تجهيز أماكن لجلوس الحاضرين لمتابعة العروض، وسط تكثيف أمني، والدفع بسيارات إسعاف.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج الاستعدادات أمس، للإطلاع على جاهزية رجال الشرطة، حسب بيان مديرية أمن طرابلس.

اللاستعدادات في ميدان الشهداء بطرابلس للاحتفال بعيد الاستقلال، 23 ديسمبر 2020، (قناة ليبيا الرسمية)

السراج خلال تفقده الاستعدادات، 23 ديسمبر 2020، (أمن طرابلس)

وجود أمني مكثف في الميدان

الدفع بسيارات إسعاف إلى المكان