في ذكرى الاستقلال.. الأمير السنوسي يدعو لـ«العفو» و«وقف التدخلات الخارجية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 01:38 صباحا
الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي خلال كلمة في تسجيل مصور بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال. (بوابة الوسط)

عبر الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي عن شعوره بـ«الارتياح البالغ لتوقف دائرة العنف وسفك الدماء الذي عصف بالبلاد خلال المدة الماضية، واحتكام الاشقاء إلى لغة الحوار والنقاش»، وذلك في كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لمناسبة استقلال ليبيا.

ونوه السنوسي في تسجيل مصور بهذه المناسبة إلى «التدخلات الخارجية السلبية في البلاد التي استقوى بها بعض أبناء الوطن على البعض الآخر»، وقال «آن لهذا الأمر أن يتوقف ولوطننا أن يتمالك أنفاسه وأن تقود روح العفو والصفح والطريق نحو السلام والمصالحة».

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وقال إن «التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد لا ينبغي أن تنسينا ما يعاني منه المواطنون من تغول لحجم الفساد، وتضخم لحجم المشاق اليومية التي أصابت جميع النواحي».وطالب «جميع الأطراف الليبية والدولية للعمل على تحسين هذه الظروف لضمان الحياة الكريمة اللائقة للمواطنين».

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