البعثة الأممية: ملتزمون بمساعدة الليبيين في تحقيق الشرعية الديمقراطية وإنهاء التدخلات الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 10:46 صباحا
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا «التزامها بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع من أجل حماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وإنهاء التدخلات الخارجية».

جاء ذلك في بيان لتهنئة الليبيين بالذكرى التاسعة والستين للاستقلال، حيث شددت البعثة «في هذ اليوم التاريخي» على أهمية البناء على «التقدم الإيجابي» الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدماً في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية.

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وقالت إن الليبيين يحتفلون بهذه «المناسبة الوطنية» وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر العام 2021، بحسب ما تضمنته خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، داعية إلى توحيد جهودهم و«القيام بخطوات شجاعة لطي صفحة الماضي»، والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي العزيز بالسلام والرخاء والازدهار.

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