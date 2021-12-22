بايدن يهنئ المنفي بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال

المنفي وبايدن. (المجلس الرئاسي)

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رسالة تهنئة خطية من الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمناسبة عيد استقلال ليبيا في الرابع والعشرين من ديسمبر.

وأعرب الرئيس الأميركي في الرسالة عن تهانيه بهذه المناسبة، نيابة عن الشعب الأميركي، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الدائم مع الشعب الليبي، وهو يستعيد سيادته ويتغلب على سنوات طويلة من الصراع.

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وتحتفل البلاد بعد غدٍ الجمعة الموافق 24 ديسمبر بالذكرى 70 لاستقلالها، الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.

وفي مثل هذا اليوم من العام 1951، أعلن الملك إدريس السنوسي، من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا، وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقَّق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

وأدرج المجلس الوطني الانتقالي يوم 24 ديسمبر ضمن العطلات الرسمية للبلاد، بعد أن أُلغي الاحتفال بهذه الذكرى خلال نظام القذافي الذي امتد إلى 42 سنة، ورُفع علم الاستقلال للمرة الأولى بعد هذه السنوات خلال الأيام الأولى لثورة فبراير، في مدينة بنغازي.