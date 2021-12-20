نورلاند: عقبات سياسية وقانونية تعترض الانتخابات منها ما يخص قائمة المرشحين للرئاسة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 07:25 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن هناك عقبات تعترض سير العملية الانتخابية في ليبيا «تتعلق بالجانبين القانوني والسياسي ومنها ما يخص قائمة المرشحين للرئاسة».

وأضاف نورلاند في مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى طرابلس، اليوم الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» أن «تلك العقبات تحتاج إلى قرار وطني على مستوى سياسي وإرادة سياسية ليبية»، مؤكدا دعم بلاده لليبيا «بكل ما تستطيع لتسير نحو الانتخابات».

كما أكد نورلاند دعم الحكومة الأميركية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمستشارة الخاصة للامين العام للأمم المتحد\ة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، في أداء مهامها من أجل مستقبل أفضل لليبيا فيما يتعلق للعملية الانتخابية المزمع عقدها.

وأوضح نورلاند أنه التقى خلال الزيارة بممثلي المجتمع المدني وبعض المراقبين وبعض «الضالعين» في المشهد السياسي الليبي وعدد من المرشحين للرئاسة، وكذلك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح الذي أكد له جاهزية الجانب الفني لتنظيم الانتخابات في موعدها.

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وبشأن موقف بلاده من تأجيل الانتخابات، قال نورلاند إن «هناك عدد من السيناريوهات المقترحة وليست كلها مثالية، ولكن قد يتم العمل عليها والقرار يرجع لليبيين، ونحن نرى أن الشعب يستحق أن يكون له حكومة موحدة».

ولوح نورلاند بعقوبات أميركية ودولية ضد أي شخص أو جهة تهدد باستخدام العنف لعرقلة سير الانتخابات في ليبيا قائلا: «إنهم سيكونون عرضة للعقوبات ليس من الولايات المتحدة فحسب بل من المجتمع الدولي أيضا».

وأجرى السفير الأميركي لدى ليبيا في وقت سابق اليوم زيارة قصيرة إلى طرابلس استهدفت تقييم سير العملية الانتخابية، والإطلاع على الإجراءات التحضيرية لتنظيمها من جانب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق «وال».

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