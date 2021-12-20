نورلاند يجتمع مع وليامز لبحث التحديات المعرقلة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 05:58 مساء
جانب من لقاء السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في طرابلس، 20 ديسمبر 2021. (السفارة)

عقد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، ومستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز، اجتماعًا؛ لمناقشة توحيد جهود الولايات المتحدة مع البعثة الأممية بخصوص «التحديات الحالية التي تعترض طريق الانتخابات».

كما اجتمع نورلاند مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية دانيال روبنشتاين، إذ عرض الأخيران كيفية عمل مركز الاقتراع يوم الانتخابات، حسبما قالت السفارة الأميركية في بيان، اليوم.

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وأوضحت السفارة أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية تدعمان «الدور التقني للمفوضية في ضمان مشاركة الناخبين، بما في ذلك مشاركة الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة».

كما أشارت إلى لقاء السفير نورلاند مع طلاب المدارس الإعدادية المشاركين في مشروع التربية المدنية برعاية المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية؛ لإجراء مناقشة حول الانتخابات. وعبر عن أمله في «مستقبل مشرق وسلمي لأطفال ليبيا».

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