نورلاند: ندعم إجراء انتخابات ليبية حرة تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر

السفير نورلاند خلال لقائه رئيس مفوضية الانتخابات، الإثنين، 20 ديسمبر 2021. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه استنتج من زيارته إلى طرابلس اليوم الإثنين أن الليبيين وعديد المؤسسات والمنظمات يعملون لإتمام الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، مشددًا على دعم بلاده «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر».

وأضاف نورلاند، في بيان نشرته السفارة الأميركية اليوم: «نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، مما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم»، نافيًا دعم أي مرشح، «نحن لا ندعم أي مرشح معين، لكننا ندعم العملية، وستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين لتحقيق هذا الهدف».

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وقام السفير نورلاند بزيارة لطرابلس، اليوم، لعقد اجتماعات مع التركيز على تقديم الدعم للعملية الانتخابية، وفق السفارة.