نورلاند يجتمع مع الدبيبة.. ويؤكد: الحملات الانتخابية يجب أن تتم بشكل منفصل عن المناصب

صورة مركبة تضم الدبيبة والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، (أرشيفية)

اجتمع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة، «لمناقشة القضايا الليبية الرئيسية في سياق الحملة الانتخابية».

وقالت السفارة الأميركية، في بيان اليوم الإثنين، إن «السفير شارك وجهة النظر الأميركية بأنه على المرشحين القيام بحملاتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم».

وأضافت السفارة أن اجتماعات نورلاند في طرابلس اليوم «أظهرت الإرادة القوية لليبيين للتصويت في الانتخابات، والاستعدادات الخاصة لضمان نزاهة الانتخابات».

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ونوهت إلى لقاء السفير مع شركاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في المجتمع المدني «الذين يشاركون في حملات التوعية الانتخابية المصممة لتشجيع مشاركة الناخبين، والمنظمات الشريكة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تعمل كمراقبين محليين للانتخابات الليبية».

كما أشارت إلى أن نولارند حضر في مطار معيتيقة تسليم ما يقارب 1.2 مليون جرعة من لقاحات «فايزر» كمساهمة في مكافحة ليبيا لوباء «كوفيد-19».

وتابعت: هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تسليم لقاحات شركة «فايزر» من الولايات المتحدة في إطار برنامج «كوفاكس».