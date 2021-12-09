نورلاند: البعض يفضل قوة الرصاصة على الاقتراع.. ونحذر من عرقلة الانتخابات

المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط»، 23 مايو 2021.

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نولارند، إن «الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير ليبيا ومستقبلها تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع».



ووجَّه تهنئته إلى مواطنته ستيفاني وليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده جهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا «من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة».



شكر خاص إلى يان كوبيش على تفانيه في العمل

ووجَّه نورلاند الشكر إلى المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية ولايته يان كوبيش على «عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها».

وفاجأت الأمم المتحدة الليبيين السبت الماضي بإعلان تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، مشددة على أن دورها يتمثل حالياً في «دعم إجراء الانتخابات، وقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسية والأمنية والاقتصادية)».

ترحيب دولي بتعيين وليامز

وتوالت الترحيبات الدولية بهذا القرار، لا سيما من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإيطاليا وهولندا، فقد هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، وليامز، على تعيينها في المنصب الجديد، معرباً عن ثقته بأن «وجودها سيكون مفتاحاً لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي»، مضيفاً أنه يتطلع للعمل معها، «كونها أثبتت التزامها وتفانيها بدعم استقرار ليبيا».

وقال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني وليامز إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً».