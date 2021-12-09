نورلاند: البعض يفضل قوة الرصاصة على الاقتراع.. ونحذر من عرقلة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 ديسمبر 2021, 01:16 مساء
المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند متحدثا إلى قناة «الوسط»، 23 مايو 2021.

قال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نولارند، إن «الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير ليبيا ومستقبلها تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع».

ووجَّه تهنئته إلى مواطنته ستيفاني وليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده جهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا «من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة».

شكر خاص إلى يان كوبيش على تفانيه في العمل
ووجَّه نورلاند الشكر إلى المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية ولايته يان كوبيش على «عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها».

وفاجأت الأمم المتحدة الليبيين السبت الماضي بإعلان تعيين وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس، مشددة على أن دورها يتمثل حالياً في «دعم إجراء الانتخابات، وقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والانخراط مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة (السياسية والأمنية والاقتصادية)».

ترحيب دولي بتعيين وليامز
وتوالت الترحيبات الدولية بهذا القرار، لا سيما من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وإيطاليا وهولندا، فقد هنأ سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، وليامز، على تعيينها في المنصب الجديد، معرباً عن ثقته بأن «وجودها سيكون مفتاحاً لنجاح العملية السياسية لصالح الشعب الليبي»، مضيفاً أنه يتطلع للعمل معها، «كونها أثبتت التزامها وتفانيها بدعم استقرار ليبيا».

وقال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني وليامز إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنّاع الأزمات وصنّاع الدولة
وجهات نظر
عودة (دجانغو) الأمريكي
وجهات نظر
الانتخابات الانفصالية
وجهات نظر
«يوفنتوس» ينهي مجموعات دوري الأبطال في الصدارة
رياضة عالمية
الملاكم الليبي الفلاح يلتقي التركي مورات في أول تجربة احترافية
رياضة محلية
بايدن: إرسال قوات أميركية للدفاع عن أوكرانيا بوجه روسيا «غير مطروح»
دولى
توتنهام يعلن إصابة 8 لاعبين و5 من الجهاز الفني بفيروس كورونا
رياضة عالمية
مجلس الدولة يطلق مبادرة لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في فبراير المقبل
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض إحصاءات الدوري الليبي بعد الأسبوع الثالث.. 52 هدفا.. وصدارة...
رياضة محلية
عين على الانتخابات | لقاء خاص مع المرشح للانتخابات الرئاسية فضيل الأمين
فيديو
ماذا يقول محمود شمام عن عودة الدبيبة وبوسهمين وسيف القذافي إلى سباق الانتخابات ...
فيديو
تعليق عمل سائق قطار توقف لشراء اللبن
منوعات
أعضاء في ملتقى الحوار السياسي يطالبون غوتيريس بالتدخل لإنقاذ خارطة الطريق
ليبيا
تعرف على مجموعات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمنطقة الغربية
رياضة محلية
نتائج مباريات الثلاثاء في الأسبوع الثالث للدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
«هذا المساء»: ضبابية العملية الانتخابية الليبية بين محمود شمام وأحمد قذاف الدم
فيديو
لقاء خاص مع رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان
فيديو
موقع أميركي يرشح ليبيا للتحول إلى قوة عالمية في الطاقة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اقتصادية جديدة من «فولكس فاغن»