وليامز تؤكد من بنغازي أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات

من لقاء ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، 18 ديسمبر 2021. (بلدية بنغازي)

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات.

وناقشت وليامز، خلال زيارة لبلدية بنغازي، آخر المستجدات في العملية الانتخابية والتأكيد على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات، واللامركزية وتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.

وضم الاجتماع، رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية راضية المذبل، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ومدير المرصد الحضري لمياء الغرياني.

ومثَّلت العملية الانتخابية محور لقاءات وليامز في مدينة بنغازي أمس الجمعة، التي اجتمعت مع ممثلين للمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وكذلك المجتمع المدني وعدد من الناشطات، حسب تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

- الانتخابات محور لقاءات وليامز في بنغازي

واستعرضت اللقاءات مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.

كما اجتمعت وليامز مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم بوشناف، حيث أطلعته على مهمتها في ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في البلاد.

من لقاء ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، 18 ديسمبر 2021. (بلدية بنغازي)

من لقاء ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، 18 ديسمبر 2021. (بلدية بنغازي)