وليامز تؤكد من بنغازي أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 04:25 مساء
من لقاء ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، 18 ديسمبر 2021. (بلدية بنغازي)

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم السبت، أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات.

وناقشت وليامز، خلال زيارة لبلدية بنغازي، آخر المستجدات في العملية الانتخابية والتأكيد على أهمية دعم الحكم المحلي من خلال البلديات، واللامركزية وتحقيق المصالحة الوطنية والإصلاح الاقتصادي.

وضم الاجتماع، رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية راضية المذبل، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، ومدير المرصد الحضري لمياء الغرياني.

ومثَّلت العملية الانتخابية محور لقاءات وليامز في مدينة بنغازي أمس الجمعة، التي اجتمعت مع ممثلين للمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وكذلك المجتمع المدني وعدد من الناشطات، حسب تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

- الانتخابات محور لقاءات وليامز في بنغازي

واستعرضت اللقاءات مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.

كما اجتمعت وليامز مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم بوشناف، حيث أطلعته على مهمتها في ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في البلاد.

من لقاء ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، 18 ديسمبر 2021. (بلدية بنغازي)
من لقاء ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، 18 ديسمبر 2021. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
عبر قناة «WTV» الزناد في نزال جديد ببلجيكا أمام التونسي إسلام التفاحي.. السبت
رياضة محلية
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر .. تأجيل!
كاريكاتير
الانتخابات محور لقاءات وليامز في بنغازي
ليبيا
فرنسا: «أوميكرون» سيصبح المتحور السائد في البلاد مطلع 2022
دولى
مدمن يقتل 7 أشخاص في طبرق والشرطة تعلن مقتله في تبادل لإطلاق النار
ليبيا
«أديداس» تبدأ أولى خطواتها في عالم «ميتافيرس» من خلال مجموعة بتكنولوجيا «إن إف ...
علوم وتكنولوجيا
بوالخطابية: لم يصل كيلوغرام واحد من الأعلاف للمربين في المنطقة رغم وعود الدبيبة ...
ليبيا
المحجوب: آمر الكتيبة 116 بدأ تسليم مقراته وأسلحته للقيادة العامة
ليبيا
لبنان: مليون طفل على الأقل معرضون لخطر العنف مع اشتداد الأزمة الاقتصادية
عربى
«رويترز»: بورصة إسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار تاريخي لليرة التركية
اقتصاد
انتهت عبر قناة «الوسط».. «الهلال 1 - 2 النصر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 3 - 0 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
بليحق: ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال 8 أيام
ليبيا
أوراق أشجار الإكوادور.. آلات موسيقية
علوم وتكنولوجيا
إيقاف 6 حكام لمدة شهر في الدوري الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد