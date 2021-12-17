مؤسسة الاستثمار تطالب لجنة العقوبات بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 ديسمبر 2021, 08:29 مساء
رئيس مؤسسة الاستثمار متحدثا إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن، الخميس 17 ديسمبر 2021. (بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة)

طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي بمعالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد صباح أمس الخميس، ضم كل من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود والوفد المرافق له، مع أعضاء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2011/1970 وبحضور مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وقالت بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة إن محمود قدم خلال الاجتماع «إحاطة موجزة فيما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما قام خلال الإحاطة بتقديم بعض الطلبات فيما يخص معالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية وذلك عن طريق تعديل فقرات في قرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص».

كما أوضح محمود للجنة العقوبات الدولية الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.

- السفير البريطاني يطلع على خطوات مؤسسة الاستثمار لتفادي الآثار السلبية على أصولها المجمدة
- مؤسسة الاستثمار توضح ملامح خطتها الاستراتيجية حتى 2023

من جانبه أشار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إلى أن «الغاية الأساسية من فرض الجزاءات على الأصول الليبية كان من المفترض أن تكون للمحافظة عليها، ولكن بعد مرور عدة سنوات أثبتت كل التقارير وبما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الأصول تتعرض لخسائر مستمرة واستغلال بعض الدول الوضع القائم في ليبيا للوصول إلى تلك الأصول ووضع اليد على أموال الشعب الليبي بأي طريقة».

 وأكد السني أن «هذا الأمر ستتصدى له الدولة الليبية ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: بورصة إسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار تاريخي لليرة التركية
اقتصاد
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الهلال 1 - 2 النصر» في الدوري الليبي
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 3 - 0 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
إيقاف 6 حكام لمدة شهر في الدوري الليبي لكرة القدم
رياضة محلية
«فرانس برس»: ولي العهد السعودي يقود المشهد السياسي قبل اعتلائه عرش المملكة
عربى
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات لمباراة الأهلي طرابلس والمدينة
رياضة محلية
رئيس بلدية برازيلي يسوي خلافه مع أحد معارضيه على حلبة مصارعة
منوعات
5 مدربين في مهب رياح التغيير بالدوري الممتاز
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى أدنى مستوى على الإطلاق مع خفض جديد للفائدة
اقتصاد
توصية أميركية باستخدام «فايزر» و«موديرنا» بدلا من «جونسون آند جونسون»
دولى
مجموعة السبع: «أوميكرون» أكبر خطر صحي راهن في العالم
دولى
ماذا يفعل «رجل ماكرون» في ليبيا؟
ليبيا
في العدد 317: شبح التأجيل يهدد الانتخابات.. ومواجهة «كورونا» بالجرعة الثالثة
ليبيا
«أسوشيتد برس» ترسم صورة غامضة للانتخابات الليبية.. وتتنبأ بالفوضى
ليبيا
في مباراة شهدت 9 أهداف.. «الأخضر» يعزز موقعه في وصافة الدوري الممتاز
رياضة محلية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 - 1 الصداقة» في الدوري الليبي
رياضة محلية
رسميا.. 5 إصابات جديدة بـ«كورونا» تضرب صفوف ريال مدريد
رياضة عالمية
نورلاند يلتقي السايح في تونس ويجدد دعم الولايات المتحدة للانتخابات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اعتمد هذا الجدول لصيانة سيارتك