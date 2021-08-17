السفير البريطاني يطلع على خطوات مؤسسة الاستثمار لتفادي الآثار السلبية على أصولها المجمدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 08:07 مساء
لقاء علي محمود والسفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، الثلاثاء، 18 أغسطس 2021. (مؤسسة الاستثمار)

اطلع رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، السفير البريطاني لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، على الخطوات التي قامت بها المؤسسة من أجل تفادي الآثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة في إطار نظام العقوبات المفروضة.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن محمود ناقش خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع السفير البريطاني، تطورات تنفيذ استراتيجية المؤسسة الخاصة بالحوكمة والتدقيق والمراجعة ومناقشة آليات وسبل التعاون المشترك بين الطرفين.

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وأضافت المؤسسة أن الاجتماع استعرض «أيضًا جملة من الإنجازات والتقدم المحرز في استراتيجيات المؤسسة الليبية للاستثمار التي أُنجزت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من كبرى الشركات الدولية».

وأثنى رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، على الدور والدعم الذي قدمته السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر برنامج الحوكمة الذي منح التقدم المحرز للمؤسسة في ارتفاع تصنيفها لدى مبادئ سانتياغو.

لقاء علي محمود والسفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، الثلاثاء، 18 أغسطس 2021. (مؤسسة الاستثمار)
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