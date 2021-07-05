مؤسسة الاستثمار: توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع اليونان

زيارة وفد يوناني لمقر مؤسسة الاستثمار، 4 يوليو 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع اليونان، خصوصا في مجال الطاقة البديلة، لما لدى الجانب اليوناني من تجربة سابقة في هذا المجال.

جاء ذلك في زيارة رسمية لوفد دبلوماسي يوناني رفيع المستوى لمقر المؤسسة، برئاسة وكيل وزير الخارجية اليوناني المكلف بالتعاون الاقتصادي كوستاس فرانكويانيس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

كما تعد الزيارة على رأس الخطوات الداعمة لإعادة العلاقات الاقتصادية، حيث ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار اليونانية مع المؤسسة وشركاتها التابعة.

وأبدت المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الإستثمارية المتاحة باليونان، والمساهمة في استجلاب الشركات اليونانية للاستثمار داخل ليبيا.

من جانبه، أكد وكيل وزير الخارجية اليوناني، استعدادهم للدخول في شراكة استثمارية مع المؤسسة وشركاتها التابعة.