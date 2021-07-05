مؤسسة الاستثمار: توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع اليونان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 يوليو 2021, 09:31 صباحا
زيارة وفد يوناني لمقر مؤسسة الاستثمار، 4 يوليو 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع اليونان، خصوصا في مجال الطاقة البديلة، لما لدى الجانب اليوناني من تجربة سابقة في هذا المجال.

جاء ذلك في زيارة رسمية لوفد دبلوماسي يوناني رفيع المستوى لمقر المؤسسة، برئاسة وكيل وزير الخارجية اليوناني المكلف بالتعاون الاقتصادي كوستاس فرانكويانيس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

كما تعد الزيارة على رأس الخطوات الداعمة لإعادة العلاقات الاقتصادية، حيث ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار اليونانية مع المؤسسة وشركاتها التابعة.

وأبدت المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الإستثمارية المتاحة باليونان، والمساهمة في استجلاب الشركات اليونانية للاستثمار داخل ليبيا.

من جانبه، أكد وكيل وزير الخارجية اليوناني، استعدادهم للدخول في شراكة استثمارية مع المؤسسة وشركاتها التابعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انخفاض إصابات كورونا.. مصر تخفف قيود الإشغال في الفنادق والمطاعم ودور السينما
دولى
راموس وحكيمي في مرمى اهتمامات باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
الأهلي طرابلس يحسم ديربي العاصمة وشباب الجبل يمطر النجوم برباعية والوحدة يحقق ...
رياضة محلية
7 منظمات تحث الدبيبة على التراجع عن قرار حل المؤسسة الليبية للإعلام
ليبيا
أفغانستان: فرار عشرات العائلات إثر سيطرة «طالبان» على ضواحي قندهار
دولى
درجة الحرارة لأكثر من 42 تثير تساؤلات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
السعودية: زواج المسيار بلا قيود يلقى رواجا بين السعوديين
عربى
المفوضية: فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم إلى 31 يوليو الجاري
ليبيا
مخاوف من موجة جديدة لوباء «كوفيد» مع انتشار «دلتا»
دولى
المبروك يعلن موعد صرف رواتب يوليو.. ويكشف تخصيص 700 مليون دينار بالميزانية ...
ليبيا
وفاة الفنان جابر عثمان جراء إصابته بفيروس «كورونا»
ثقافة وفن
6184 إصابة جديدة و82 وفاة بـ«كورونا» في تونس
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة شبابية اقتصادية من فيات