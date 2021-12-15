وليامز تصل مصراتة.. و«مشهد بديع» للعلم الليبي يلفت انتباهها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 ديسمبر 2021, 02:13 مساء
سارية يرفرف عليها العلم الليبي في مصراتة، 15 ديسمبر 2021، (حساب وليامز على تويتر)

وصلت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى مدينة مصراتة، اليوم الأربعاء.

وفور وصولها، جذب انتباهها «مشهد بديع» للعلم الليبي الذي رفرف «عاليًا وشامخًا» رغم السحب التي تلبد السماء، حسب تغريدة لها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودعت وليامز الليبيين إلى عدم التفريط في سيادة وطنهم، والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا يلبي طموح الشعب.

وفي تغريدة سابقة، أوضحت وليامز أن مهمتها في ليبيا هي «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية».

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كما أكدت خلال لقاءاتها الأخيرة مع مسؤولين ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرة إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لضمان أمن واستقرار البلاد.

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