وليامز ووزيرة العدل تؤكدان أهمية حماية استقلال القضاء

وليامز ووزيرة العدل، 14 ديسمبر 2021، (حساب وليامز على تويتر)

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، ووزيرة العدل حليمة عبدالرحمن أهمية حماية نزاهة واستقلال القضاء.

وأثنت وليامز على جهود الوزيرة في مجال المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان وإصلاح السجون، حسب تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وفي تغريدة سابقة، أوضحت وليامز أن مهمتها في ليبيا هي «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية».

كما أكدت خلال لقاءاتها مع مسؤولين ضرورة الالتزام بمخرجات الحوار السياسي، وإجراء الانتخابات لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، مشيرة إلى أهمية دعم مبادرات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، لضمان أمن واستقرار البلاد.