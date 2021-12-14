طبيبة أوكرانية تجري 200 عملية جراحية لمتضرري الحروب في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021, 10:43 مساء
مستشفى العيون بطرابلس (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن مستشفى العيون بطرابلس سوف تستضيف الأسبوع المقبل، الطبيبة الأوكرانية «ناتاليا بترينكو» لإجراء عمليات جراحية تجميلية للحالات المتضررة من الحروب والحالات التي تعاني من تشوهات خلقية بالعيون، بمساعدة فريق طبي ليبي متخصص.

وأضافت الوزارة، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الطبيبة ستجري عمليات جراحية لأكثر من 200 حالة متضررة من الحروب داخل مستشفى العيون بطرابلس، بالتنسيق مع «مركز الطب الميداني والدعم».

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وقالت إن ذلك يأتي «تتويجًا للجهود التي بذلها وزير الصحة لتوطين العلاج، من أجل الخروج من دائرة علاج المواطن الليبي على نفقة الدولة في الخارج، وتوفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية، عبر آلية تبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين ونظرائهم الأوروبيين».

يشار إلى أن وزير الصحة أقرّ في أغسطس الماضي تشكيل لجنة وطنية لتوطين الخدمات العلاجية للعيون، برئاسة مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا عبد الله الخوجة، تتولى إعداد الخطط والبرامج الخاصة بعلاج وجراحة العيون وتوطين العلاج بالداخل عبر الاستعانة بأطباء زوّار لإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل ليبيا.

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