مستشفى العيون بطرابلس يتسلم 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد

مستشفى العيون بطرابلس, 20 يوليو 2019 (صحة الوفاق)

تسلم مستشفى العيون بطرابلس، اليوم، 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد، بعد صيانة وتحوير مبنى مستشفى العيون القديم، الذي توقفت أعمال صيانته قبل أكثر من 18 عامًا.

ووفق بيان لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، فقد شهد مبنى الإيواء الجديد أعمال صيانة جذرية وتجهيز كامل، إذ يتكون من 5 طوابق وتبلغ سعته السريرية 80 سريرًا .

وأوضح البيان أن المبنى الرئيسي للمستشفى شهد أيضًا أعمال صيانة المطبخ وشبكات الصرف الصحي، فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة تشغيلية أخرى.

«صحة الوفاق» تدعم المستشفيات الرئيسية في طرابلس بالتجهيزات

كانت وزارة الصحة دعمت المستشفى، على مدى العامين الماضي والجاري، باحتياجاته من أدوية علاج الماء الأزرق والمستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات الطبية بعد إعلان وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، التوجه لاستعادة تشغيل المستشفيات العامة والتخصصية بكامل قدرتها الاستيعابية.

وأظهرت منظومة حصر الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لتكليفات الوزارة التي أعدتها إدارة الصيدلة تجهيز مستشفى العيون بشحنات من المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات الطبية، إلى جانب تجهيزه بأجهزة حديثة ومتطورة شملت جهاز ميكروسكوب جراحي خاصًا بالجراحات الكبرى للعيون، وإجراء عمليات الماء الأزرق والأبيض والحول وجهاز تخطيط مجال الرؤية، وجهاز تخدير وجهاز شفط الماء الأبيض وجراحة الشبكية سويسري الصنع.

وصول 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد بمستشفى العيون بطرابلس, 20 يوليو 2019 (صحة الوفاق)