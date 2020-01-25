إجراء 70 عملية بمستشفى العيون في طرابلس ضمن مبادرة تخفيف قوائم الانتظار

خلال إجراء إحدى جراحات العيون بمستشفى العيون في طرابلس، 24 يناير 2020 (صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني على فيسبوك)

واصل الأطباء المشاركون في مبادرة تخفيف قوائم الانتظار بمستشفى العيون في طرابلس، إجراء عمليات متنوعة ودقيقة للمرضى.

ووفق بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، استضاف المستشفى نخبة من جراحي العيون من القطاعين العام والخاص، حيث أجروا عمليات للشبكية والمياه البيضاء والزرقاء والحول وغيرها من العمليات الدقيقة والمعقدة، حسب ما نشرته الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

المبادرة المستمرة منذ أربعة أسابيع، تأتي بهدف رفع المعاناة عن المواطنين البسطاء وغير القادرين على دفع التكلفة الباهظة لتلك العمليات بالمستشفيات الخاصة.

وبلغ عدد العمليات التي أجريت، الجمعة، أكثر من 70 عملية من بينها سبع عمليات شبكية معقدة.

وشارك في إجراء العمليات نخبة من جراحي العيون منهم: أ.د. خليفة البكوش، وأ.د. عبدالرؤوف هنيدي، ود. رانيا الخوجة، ود. مفتاح الجابري، ود. عايدة الكوت، ود. غريب البغدادي، ود. ناهد بورو، ود. سميرة وهرة، ود. منيرة الجهاني. ومن طواقم أطباء التخدير، شارك في إجراء الجراحات الناجحة: د. عبدالرحمن العالم، ود. عبدالعزيز التهامي، بالإضافة إلى فريق من التمريض المتخصص وفنيي البصريات وفنيي التخدير والصيادلة.