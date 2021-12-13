سفير بنغلاديش يؤكد قدرة بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة المدربة

لقاء اللافي وسفير بنغلاديش لدى ليبيا شميم الزمان. الإثنين 13 ديسمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد سفير بنغلاديش لدى ليبيا, شميم الزمان، قدرة بلاده على مد ليبيا بالعدد الكافي من العمالة الماهرة المدربة، التي تحتاجها في مرحلة الإعمار والتنمية، واستعداده للعمل على تطوير علاقاتها مع ليبيا في جميع المجالات.

جاء تأكيد سفير بنغلاديش خلال لقائه، صباح اليوم الإثنين، نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، جرى خلاله «التأكيد على تفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين في عديد المجالات، لا سيما ما يتعلق بالقوى العاملة، والعناصر الطبية والطبية المساعدة لدعم قطاع الصحة، وكذلك في مجالات التعاون التجاري والاقتصادي».

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وأضاف المصدر أن سفير بنغلاديش نقل للافي تحيات رئيس جمهورية بنغلاديش للمجلس الرئاسي، مؤكدًا عمق العلاقات المشتركة التي تربط الشعبين الصديقين والبلدين العضوين في منظمة التعاون الإسلامي.

بدوره حمل اللافي السفير شميم الزمان تحيات المجلس الرئاسي، لدولة بنغلاديش قيادة وشعبًا، مؤكدًا أن العلاقات الليبية-البنغالية يسودها الود والاحترام، والعمل مستمر على توطيدها، بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد فيها ليبيا حركة إعمار وتنمية.