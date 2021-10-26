إعادة 134 مهاجرا من طرابلس إلى بنغلاديش

مجموعة من المهاجرين البنغال ينهون إجراءات المغادرة بمطار معيتيقة. الثلاثاء 26 أكتوبر 2021. (جهاز الهجرة)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، اليوم الثلاثاء، إعادة 134 مهاجرًا إلى بنغلاديش ضمن برنامج العودة الطوعية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأكد مكتب الإعلام بمركز إيواء طرابلس، طريق السكة، أن المهاجرين البنغال جرت إعادتهم إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي إلى مطار العاصمة دكا، بعد موافقة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

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كما أكد المصدر إجراء فحص طبي للمهاجرين البنغال في طرابلس للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن سفير بنغلاديش لدى ليبيا وعددًا من أعضاء السفارة في طرابلس ودعوا المهاجرين في مطار معيتيقة قبل مغادرتهم البلاد.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، نهاية الأسبوع الماضي، استئناف برنامج العودة الطوعية للمهاجرين في ليبيا الذي توقف لأشهر بسبب الأوضاع الأمنية ونقص التمويل اللازم للبرنامج، وفق ما أعلنت المنظمة الخميس الماضي.