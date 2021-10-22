المنظمة الدولية للهجرة تعلن استئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا بعد تعليقها لأشهر

مهاجرون يستعدون للسفر . (وزارة الداخلية)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، ترحيل 127 مهاجرا غامبيا، كانوا محتجزين في ليبيا إلى بلادهم الخميس، في عملية هي الأولى منذ تعليق برنامج العودة الطوعية انطلاقا من الأراضي الليبية قبل أشهر.

وبحسب بيان المنظمة اليوم الجمعة، «تم تقديم المساعدة إلى 127 مهاجرا غامبيين، لإعادتهم إلى غامبيا بعدما أُعطي الإذن لبرنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة باستئناف الرحلات انطلاقا من ليبيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتُعد ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، والوافدين بغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

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ويتزامن استئناف عمليات العودة الطوعية مع المؤتمر الدولي لدعم الاستقرار في ليبيا الذي استضافته طرابلس، أمس.

وحضّت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، في المؤتمر أمس، «السلطات الليبية على تسريع عودة المهاجرين المحتجزين في ليبيا إلى بلادهم والإفراج عن المهاجرين المعتقلين».

فيما رحّبت المفوضية العليا للاجئين بالسماح باستئناف عمليات العودة الطوعية، إلا أن الموفد الخاص للمفوضية العليا للاجئين لمنطقة المتوسط الوسطى فينسان كوشتيل، قال إن هذا الأمر «غير كاف لأن عددا محدودا من الأشخاص سيستفيدون» من هذه الرحلات الجوية، في حين أن «أكثر من ألف مهاجر وطالب لجوء من الأكثر ضعفا» لهم الأولوية في هذه الرحلات.