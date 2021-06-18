وزارة الداخلية تدرس تسهيل إجراءات دخول العمالة البنغالية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يونيو 2021, 01:25 مساء
من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع المسؤولين البنغاليين، 18 يونيو 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تدرس وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تسهيل إجراءات دخول العمالية البنغالية إلى سوق العمل الليبية وفق الشروط والقوانين واللوائح المعول بها.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد، أمس الخميس، مع عضو البرلمان البنغالي مسعود تشودوري، والسفير السابق لدولة بنغلاديش لدى ليبيا الشيخ إسكندر، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد صلاح الدين بن سليمان، ومدير مكتب المستخدمين بمصلحة الجوازات والجنسية، ورئيس قسم الإعلام بالمصلحة، والسكرتير الثالث بالسفارة البنغالية لدى ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

- سيالة: مهتمون بالتعاون بين ليبيا وبنغلادش في مجال استجلاب العمالة البنغالية

ومطلع العام الجاري، عبر وزير الخارجية السابق محمد الطاهر سيالة عن اهتمام ليبيا بـ«التعاون مع بنغلادش خاصة في مجال استجلاب العمالة البنغالية، والخدمات العامة والصحة والقطاع الخاص».

من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع المسؤولين البنغاليين، 18 يونيو 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع المسؤولين البنغاليين، 18 يونيو 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
من اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع المسؤولين البنغاليين، 18 يونيو 2021. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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