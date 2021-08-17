سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى المنقوش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 04:37 مساء
سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا، شميم الزمان، يسلم المنقوش نسخة من أوراق اعتماده. الثلاثاء 17 أغسطس 2021. (وزارة الخارجية)

قدم سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا، شميم الزمان، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، وذلك لدى استقبالها له بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها على الإنترنت، إن سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا، شميم الزمان، نقل للمنقوش في مستهل اللقاء، تحيات رئيس جمهورية بنغلاديش لأعضاء المجلس الرئاسي، وكذلك تحيات رئيس الوزراء لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة،  بالإضافة إلى تحيات وزير الخارجية.

وعبَّر سفير بنغلاديش الجديد عن تطلع بلاده وحرصها على مزيد تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، مؤكدًا أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون وخصوصًا في مجال الزراعة، وغيره من المجالات.

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وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن السفير البنغالي الجديد قدم للمنقوش دعوة وزيرة الخارجية لزيارة دكا في أقرب وقت.

من جانبها، طالبت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، سفير بنغلاديش بنقل تحياتها لوزير الخارجية، متمنية للشعب البنغالي مزيد التقدم والازدهار، وأعربت عن تمنياتها للسفير الجديد بطيب الإقامة على الأراضي الليبية، مؤكدة أنه سيجد كل تعاون من وزارة الخارجية، لمساعدته في أداء مهامه.

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