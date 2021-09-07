المنفي يعتمد سفراء بريطانيا وألمانيا وبنغلاديش وفنزويلا الجدد لدى ليبيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 04:57 مساء
المنفي خلال استقباله سفير بنغلاديش الجديد لدى ليبيا، الثلاثاء 5 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء، أوراق السفراء الجدد لدى ليبيا لكل من المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية بنغلاديش، وجمهورية فنزويلا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي تسلم أوراق اعتماد كل من سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميشائيل أونماخت، وسفير جمهورية بنغلاديش شميم أسد الزمان، وسفير جمهورية فنزويلا كارلوس اسفيدو.

وأكد المنفي، خلال استقباله السفراء الجدد، عمق العلاقات التي تربط دولهم بليبيا، مشيدًا بمواقف هذه الدول في دعم الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطات التنفيذية الجديدة، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يعزز علاقات بلدانهم مع ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن السفراء الجدد لدى ليبيا نقلوا من جهتهم، تحيات دولهم وحكوماتهم إلى رئيس المجلس الرئاسي، آملين عودة الاستقرار والسلام إلى ليبيا وشعبها.

كما عبر السفراء، في كلمات لهم بالمناسبة، أهمية توطيد العلاقات بين دولهم وليبيا، مثمنين جهود المجلس الرئاسي، في توحيد مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

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