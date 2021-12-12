ليبيا تشارك في الجزء الثاني من مؤتمر العمل الدولي «ILC2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 ديسمبر 2021, 01:28 مساء
من مشاركة ليبيا في الجزء الثاني من مؤتمر العمل الدولي, (بعثة ليبيا الدائمة بالأمم المتحدة)

شاركت بعثة ليبيا الدائمة بالأمم المتحدة في جنيف، رفقة وفد رفيع المستوى من وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، واتحاد عمال ليبيا، في الجزء الثاني من مؤتمر العمل الدولي «ILC2021».

وانعقد الجزء الثاني من المؤتمر في دورته 109 في الفترة من 25 نوفمبر الماضي إلى 11 ديسمبر الحالي.

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وقالت البعثة في بيان اليوم، إن الدول الـ187 الأعضاء في مظمة العمل الدولية، حضرت لأول مرة في تاريخ المنظمة، المؤتمر عبر تطبيق الدائرة المغلقة بسبب تداعيات «كوفيد-19».

وبحسب البيان، تناول المؤتمر عديد المواضيع المهمة، وعلى رأسها أوجه عدم المساواة وعالم العمل، والمهارات والتعلم، والتعامل مع تأثير جائحة «كوفيد-19» على مجال العمل.

من مشاركة ليبيا في الجزء الثاني من مؤتمر العمل الدولي, (بعثة ليبيا الدائمة بالأمم المتحدة)
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