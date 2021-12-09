«الحديد والصلب»: تحقيق المستهدف السنوي في خطوط الإنتاج الثلاثة بجودة عالية

جانب من الإشراف على عمليات الإنتاج داخل مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب. (صورة مثبتة من فيديو: الشركة)

أكد مدير إدارة تشغيل مصنع درفلة القضبان والأسياخ بالشركة الليبية للحديد والصلب المهندس رمضان باقيقة تحقيق المستهدف السنوي في الخطوط الإنتاجية الثلاثة بجودة عالية، برغم بعض الصعوبات والعراقيل.

وأوضح أن الخط الإنتاجي الأول يتم فيه تصنيع حديد (14)، وأن العمل يتم وفق خطة سنوية تُوضع من قبل إدارة تخطيط الإنتاج، مشيرًا إلى أن غالبية الورديات حقَّقت المستهدف السنوي بجودة عالية، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الخميس.

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ولفت إلى أن الخط الإنتاجي الثاني حقَّق غالبية المستهدف السنوي بجودة عالية وكميات إنتاجية عالية جدًا قاربت من تغطية السوق المحلية بمبيعات ناهزت 4 آلاف طن يوميًا، وذلك بالرغم من توقف المصنع لحوالي شهرين ونصف الشهر بسبب أزمة الكهرباء الصيف الماضي.

وأرجع باقيقة هذا الإنجاز إلى مجهودات العاملين وتفانيهم، منوهًا بأن خط تشغيل الأسياخ يسير أيضًا بشكل منتظم ووتيرة عمل متصاعدة.

جانب من عمليات الإنتاج داخل مصنع الشركة الليبية للحديد والصلب. (صورة مثبتة من فيديو: الشركة)