خروج 17 إصابة بفيروس «كورونا» من مراكز العزل ودخول 34

تطعيم أحد الأشخاص ضد «كورونا». (مركز مكافحة الأمراض)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، شفاء 17 مصابًا بفيروس «كورونا» المستجد في مراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية، ومغادرتهم بعد تعافيهم بشكل كامل.

في حين دخل إلى المراكز في الفترة نفسها، 34 حالة، حسب النشرة الوبائية الصادرة عن الوزارة، اليوم الأربعاء، والمنشورة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشفت النشرة الوبائية أيضًا عن وجود 117 حالة تتلقى العلاج في غرف العناية الفائقة.

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فيما ارتفع عدد المطعمين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا إلى مليون و759 ألفا و338 حالة، بينما بلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية إلى 726 ألفا و260 حالة.