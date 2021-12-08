509 إصابات جديدة و4 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 11:57 صباحا
النشرة الوبائية الصادرة الأربعاء 8 ديسمبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، تسجيل 509 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى أربع حالات وفاة و119 حالة حرجة، و1439 حالة شفاء.

وتسلَّم المركز، أمس الثلاثاء، 3863 عينة للكشف عن «كورونا»؛ إذ تبيّن سلبية 3354 عينة، وإيجابية 509 عينات بنسبة 13% من إجمالي العينات المفحوصة، وفق بيان المركز رقم «581».

وبذلك، يرتفع إجمالي إصابات فيروس «كورونا» منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 376 ألفًا و378 حالة بينها 359 ألفًا و733 شفاء، و11 ألفًا و127 نشطة، و5518 وفاة.

وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس مليون و759 ألفًا و338 شخصًا، فيما تلقى 726 ألفًا و260 شخصًا الجرعة الثانية.

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