وفد وزاري برئاسة أبوهيسة في مصر لبحث التعاون الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021, 01:09 مساء
وفد صناعي ليبيا يزور مصر، 7 ديسمبر 2021. (الشركة الليبية للحديد والصلب)

يتواجد منذ الأحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، لبحث زيادة التعاون بين ليبيا ومصر في مجال الصناعة.

وضمن برنامج الزيارة، التقى الوفد وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، الأحد الماضي، لبحث سُبل التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة المتعددة، والاستفادة من الخبرات المصرية لدعم توطين وتطوير الصناعة في ليبيا، علاوة على التعاون في مجال إعادة تأهيل وتطوير الصناعات الليبية المتعثرة، وفق بيان عن الزيارة صادر، الثلاثاء، عن الشركة الليبية للحديد والصلب.

وتطرق اللقاء إلى التعاون في مجال تطوير وتأهيل الموارد البشرية، والاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مجال التدريب والتطوير، وزيادة التبادل التجاري مع مصر في مجالات التسويق والمشتريات، والتعاون في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية في ليبيا، وتبادل الخبرات في مجال صناعة الحديد والصلب وزيادة التبادل التجاري، والتطوير والاستثمار.

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ورافق وزير الصناعة والمعادن خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية، ورئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، ومستشار الوزير للشؤون القانونية.

والإثنين، زار الوفد الهيئة العربية للتصنيع حيث اطلعوا على مكونات الهيئة، وأهدافها ونشاطاتها. وتضم الهيئة 15 مصنعًا تغطي عديد المجالات من بينها صناعة الإلكترونات، والمواسير، والسيارات، والمحركات والمضخات، وكذلك صناعة وصيانة درافيل الحديد والصلب، وتجهيزات محطات التحلية، ومعالجة المياه، والخزانات، إضافة إلى التجهيزات والصناعات الحربية.

كما زار الوفد الأكاديمية التابعة للهيئة، لبحث التعاون مع الشركة الليبية للحديد والصلب في جوانب التدريب والتطوير، وكذلك تطوير ورش تصنيع قطع الغيار، واستخدام التقنيات الرقمية. وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على إرسال فريق من الشركة إلى الهيئة لبحث سُبل التعاون

وفد صناعي ليبيا يزور مصر، 7 ديسمبر 2021. (الشركة الليبية للحديد والصلب)
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