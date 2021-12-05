أبوهيسة يبحث برنامجا لدخول مستثمرين مصريين السوق الليبية

وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة التقى وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة التجهيز لبدء برنامج عملي ينسق دخول المستثمرين المصريين إلى ليبيا، خصوصًا في مجال المناطق الصناعية وقطاع التعدين.

جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في العاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- مصر وليبيا توقعان اليوم 13 اتفاقية إضافية

- الدبيبة ومدبولي يشهدان توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين مصر وليبيا

- وزير العمل: ليبيا تحتاج مليون عامل مصري

وأفاد البيان بأن الزيارة «تهدف للوقوف على التجربة المصرية في مجال استثمار المناطق الصناعية وزيارة بعض المصانع الكبيرة»، كما أنها تأتي «في إطار اتفاق مسبق مع الوفد المصري عالي المستوى الذي زار ليبيا خلال شهر رمضان الماضي، وكذلك عند زيارة الوفد الحكومي الليبي إلى مصر في المدة الماضية لتوقيع عدد من الاتفاقات بين الجانبين بينها اتفاقات صناعية».

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الزيارة إلى مصر تأتي «تنفيذًا لخطط الوزارة نحو خلق تكامل صناعي مع دول الجوار وخلق تنمية مكانية بالداخل وتوفير فرص العمل للشباب».

وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة التقى وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة التقى وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة التقى وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع (صفحة الوزارة على فيسبوك)