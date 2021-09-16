مصر وليبيا توقعان اليوم 13 اتفاقية إضافية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 01:55 صباحا
اللقاءات التحضيرية للجان الفرعية المشتركة بين ليبيا ومصر، الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 (وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، عن إعداد 13 اتفاقية مشتركة سيجرى توقيعها خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليوم الخميس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأضافت المشاط، في تصريح لـ«حكومتنا»، أن الاتفاقيات الجديدة ستضاف لمحضر أعمال اللجنة، وأنها تشمل التعاون في مجالات: «البنية التحتية، الشباب والرياضة، التأمينات الاجتماعية، المواصلات، الكهرباء، البترول».

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين ليبيا ومصر الذي تنعقد لأول مرة منذ عام 2009، منوها بأنها «دليل على عمق العلاقات بين البلدين بتوجهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي».

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والأربعاء، اتفقت ليبيا ومصر على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية النقل البري، وكذلك الاستعداد لتوقيع اتفاقيتين في مجال النقل البحري، وهي اتفاقيتا البحث والإنقاذ البحري ومكافحة التلوث البحري.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المواصلات، محمد الشهوبي، مع وزير النقل المصري، كامل الوزير، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من مجالات النقل مثل الموانئ البرية والجافة بتطوير منفذي مساعد الليبي والسلوم المصري، حسب جريدة «الأهرام».

وبدأت الثلاثاء، اللقاءات التحضيرية للجنة العليا، وذلك خلال لقاءات اللجان الفرعية المشتركة بين ليبيا ومصر. واستعرضت اللجان «الاتفاقات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، والعمل على تطويرها بما يتوافق والمصالح المشتركة للبلدين وعرضها خلال اجتماعات اللجنة العليا لتفعيلها، واعتماد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بالمجالات ذات الاهتمام المشترك».

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