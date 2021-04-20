القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 07:28 مساء
الدبيبة ومدبولي يتحدثان للصحفيين بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. الثلاثاء 20 أبريل 2021. (الإنترنت)

اتفقت الحكومة الليبية ونظيرتها المصرية على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الليبية - المصرية في القاهرة خلال الفترة المقبلة، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.

ووصل مدبولي على رأس رفيع المستوى ضم عددًا كبيرًا من وزراء الحكومة المصرية إلى العاصمة طرابلس في زيارة هي الأكبر والأولى منذ سنوات من الجانب المصري إلى ليبيا.

- التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

وشهد مدبولي والدبيبة التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة من قبل الوزراء المعنيين من الجانبين، ومسؤولو الجهات المختصة.

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