شركات تركية تبحث المساهمة بقطاع النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 01:55 صباحا
وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون يستقبل مجموعة من ممثلي الشركات التركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون مجموعة من ممثلي الشركات التركية، لمناقشة أوجه التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بقطاع النفط والغاز والطاقة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي ليبيا فتحي ميلود أبو شعراية، رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة خالد بن عثمان.

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وأفاد بيان نشرته وزارة النفط والغاز على «فيسبوك»، بأن اللقاء تناول موضوع مساهمة القطاع الخاص في مختلف النشاطات الإقتصادية.

وقال الوزير عون إن «وزارة النفط والغاز ترحب بهذه المبادرات للتعاون بين البلدين»، مؤكداً أن «وزارة النفط والغاز، ووفق نهج حكومة الوحدة الوطنية، تشجع كل أوجه التعاون بين الدولتين الصديقتين».

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