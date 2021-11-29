«المواصلات» تبحث استئناف عمل الشركات التركية بمشروع مطار طرابلس

وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي يستقبل سفير جمهورية تركيا كنعان يلماز (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي آلية عودة الشركات التركية لاستئناف العمل بمشروع مطار طرابلس العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المواصلات، سفير تركيا المعتمد لدى ليبيا كنعان يلماز، وبرفقته كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية يوسف يلدز بحضور رئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال، ورئيس مصلحة الطيران المدني المكلف محمد بكار، ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت.

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وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع تركز حول آلية تفعيل البرامج التي تم الاتفاق عليها بتركيا خلال الفترة الماضية، ومنها تدريب الطلبة بشكل عام وقطاع المواصلات بشكل خاص، وكذلك آلية عودة الشركات التركية لاستئناف العمل بمشروع مطار طرابلس العالمي.