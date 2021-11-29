«المواصلات» تبحث استئناف عمل الشركات التركية بمشروع مطار طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 نوفمبر 2021, 11:49 مساء
وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي يستقبل سفير جمهورية تركيا كنعان يلماز (صفحة الوزارة على فيسبوك)

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي آلية عودة الشركات التركية لاستئناف العمل بمشروع مطار طرابلس العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير المواصلات، سفير تركيا المعتمد لدى ليبيا كنعان يلماز، وبرفقته كبير المستشارين التجاريين بالسفارة التركية يوسف يلدز بحضور رئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال، ورئيس مصلحة الطيران المدني المكلف محمد بكار، ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت.

- وزير المواصلات يبحث مع سفير إيطاليا مستجدات مشروع مطار طرابلس الدولي
- بدء المرحلة الأولى لإعادة إعمار مطار طرابلس الدولي بعد عيد الفطر المبارك

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن الاجتماع تركز حول آلية تفعيل البرامج التي تم الاتفاق عليها بتركيا خلال الفترة الماضية، ومنها تدريب الطلبة بشكل عام وقطاع المواصلات بشكل خاص، وكذلك آلية عودة الشركات التركية لاستئناف العمل بمشروع مطار طرابلس العالمي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. ميسي يخطف الأنظار فى حفل الكرة الذهبية مع زوجته وأطفاله
رياضة عالمية
في بيان رسمي.. رونالدو يكذب المسؤول عن حفل «الكرة الذهبية»
رياضة عالمية
على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة
ليبيا
انتهت.. مباراة «الأهلي بنغازي 3-1 شباب الجبل» في الدوري الليبي
رياضة محلية
لبنان: إغلاق لطرقات احتجاجا على الانهيار الاقتصادي
اقتصاد
«نيسان» تخطط لجعل السيارات الكهربائية نصف مبيعاتها بحلول 2030
اقتصاد
كاركاتير خيري - «أوميكرون»
كاريكاتير
«فرانس برس»: قبول طعن قضائي ضد ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية
ليبيا
قناة «WTV» تبث 5 مباريات في الدوري الليبي بالأسبوع الثاني بعد تأجيل ديربي ...
رياضة محلية
اتهام شركة فرنسية بخرق حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
انتخابات الرئاسة.. هل تشهد أسبوع الحسم وتجاوز العراقيل؟
ليبيا
الأشد عدوى حتى الآن.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور «كورونا» الجديد
طب وصحة
السفارة التركية تحدد أماكن تقديم طلبات التأشيرة في ليبيا
ليبيا
رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة
ليبيا
جريدة «الوسط»: كوبيش و«الاستبعاد» يضعان الانتخابات أمام كل الاحتمالات
ليبيا
كاركاتير خيري - ساحر الانتخابات
كاريكاتير
تعديل أحد شروط الاستفادة من منحة دعم الزواج
ليبيا
الجناة معروفون.. ضغط حقوقي على «الجنائية الدولية» للتحقيق في معاملة المهاجرين ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

على خلفية عملية ميونيخ.. مطالب إسرائيلية بتعويضات من الأرصدة الليبية المجمدة