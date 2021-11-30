وزير الشباب يعلن بدء تنفيذ مبادرة «اغرس شجرة»

على هامش تنفيذ الخطة الوطنية الشبابية لتنفيذ مبادرة «اغرس شجرة» (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

أعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق تنفيذ الخطة الشبابية الوطنية التطوعية للتشجير، من بلدية قصر الأخيار، بحضور عميد البلدية وممثلين عن قطاع الزراعة وقطاع المرأة وحكماء وأعيان البلدية.

ويشارك في هذه الحملة حشد من الشباب من مختلف المكونات والقطاعات الشبابية وعموم الشباب بالمنطقة، تحت إشراف وكالة الجهود التطوعية للشباب التابعة للوزارة، وتستهدف هذه الحملة غرس 10 آلاف شجرة، وفي منشور للوزارة على «فيسبوك».

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وأكد الوزير في كلمته بأن الوزارة «تحيي فيهم الروح الوطنية العالية، وأن هذه الحملة تأتي في إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي وغرس قيم المواطنة لدى الشباب والإسهام في مكافحة التصحر والاحتباس الحراري، وأنه لابد للشباب أن يستغل طاقاته في البناء والإعمار لا في الحروب والدمار».

على هامش تنفيذ الخطة الوطنية الشبابية لتنفيذ مبادرة «اغرس شجرة» (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

على هامش تنفيذ الخطة الوطنية الشبابية لتنفيذ مبادرة «اغرس شجرة» (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)

على هامش تنفيذ الخطة الوطنية الشبابية لتنفيذ مبادرة «اغرس شجرة» (صفحة وزارة الشباب على فيسبوك)