مشاكل الزراعة في غريان على طاولة اجتماع حكومي.. واتجاه لغرس مليون شجرة زيتون

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 09:30 صباحا
مسؤولون في المجلس البلدي غريان يجتمعون لمناقشة مشاكل الزراعة في المدينة. (المجلس)

بحث المجلس البلدي غريان كيفية تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفات و التجاوزات على الاراضي الزراعية والتصرف فيها و خطوط نقل المياه.

وقال المجلس إن ذلك جاء في اجتماع عقده الخميس الماضي بحضور عدد من المسوؤلين في البلدية، ورجال أعمال، مشيراً إلى ضرورة تفعيل ودعم الشرطة الزراعية.

وأضاف كما تم تجديد المطالبة بإرجاع المشاريع الزراعية الي قطاع الزراعة والبلدية وتفعيلها واتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين من أبناء المدينة.

كما جرت مناقشة تنفيذ مشروع زراعة مليون شجرة زيتون و 500 ألف شجرة لوزيات، وذلك بعد نجاح للمنتجين المحليين في إنتاج زيت الزيتون بجودة عالية «وما يتطلبه المشروع من إسراع في صيانة و تطوير المشاتل و دعم القطاع الخاص في الاستثمار».

وتناول الاجتماع كذلك تحسين الرعاية بالأشجار الموجودة لزيادة انتاجها و التي تقدر بحوالي مليون شجرة جزء منها مهمل؛ فضلا عن دعم كافة الانشطة الزراعية و توفير الاحتياجات اللازم.

وعقب الاجتماع، جرت زيارة مختبر الصحة الحيوانية بالمدينة لتوفير الاحتياجات الاساسية اللازمة لتطوير عمله، فيما تمت كذلك زيارة مشروع ابوشيبة الإنتاجي، وحضور اختتام الدورة التدريبية للسيدات التي أقامها قطاع الزراعة في البلدية.

مسؤولون في المجلس البلدي غريان يجتمعون لمناقشة مشاكل الزراعة في المدينة. (المجلس)
مسؤولون في المجلس البلدي غريان يجتمعون لمناقشة مشاكل الزراعة في المدينة. (المجلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) انتشال أربعة قتلى واستمرار عمليات البحث عن 159 مفقودا في انهيار مبني ...
دولى
تعرف على نتائج مباريات اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري الممتاز
رياضة محلية
صدمة في كندا بعد العثور على 750 قبرا قرب مدرسة داخلية أخرى لسكان أصليين
دولى
«برغي» يتسبب في تأخير وصول طائرة الخطوط الليبية من تونس إلى طرابلس
ليبيا
بوريطة: ليبيا ليست «كعكة دبلوماسية».. ولا حل في برلين لمشكلة في شمال أفريقيا
ليبيا
بيع لوحة لتشرشل كانت تزين يخت أوناسيس
ثقافة وفن
مسؤول أميركي يكشف ما جرى في كواليس مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
للمرة الأولى.. أعمال بوشناف في معرض القاهرة
ثقافة وفن
تعرف على نتائج مواجهات اليوم الخميس في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
ننشر نص كلمة كوبيش في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تونس
ليبيا
فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد
رياضة محلية
بلينكن يجدد التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خطوات بسيطة لصيانة المقاعد الجلدية بسيارتك