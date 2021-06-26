مشاكل الزراعة في غريان على طاولة اجتماع حكومي.. واتجاه لغرس مليون شجرة زيتون

مسؤولون في المجلس البلدي غريان يجتمعون لمناقشة مشاكل الزراعة في المدينة. (المجلس)

بحث المجلس البلدي غريان كيفية تنفيذ الاجراءات الرادعة ضد المخالفات و التجاوزات على الاراضي الزراعية والتصرف فيها و خطوط نقل المياه.

وقال المجلس إن ذلك جاء في اجتماع عقده الخميس الماضي بحضور عدد من المسوؤلين في البلدية، ورجال أعمال، مشيراً إلى ضرورة تفعيل ودعم الشرطة الزراعية.

وأضاف كما تم تجديد المطالبة بإرجاع المشاريع الزراعية الي قطاع الزراعة والبلدية وتفعيلها واتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين من أبناء المدينة.

كما جرت مناقشة تنفيذ مشروع زراعة مليون شجرة زيتون و 500 ألف شجرة لوزيات، وذلك بعد نجاح للمنتجين المحليين في إنتاج زيت الزيتون بجودة عالية «وما يتطلبه المشروع من إسراع في صيانة و تطوير المشاتل و دعم القطاع الخاص في الاستثمار».

وتناول الاجتماع كذلك تحسين الرعاية بالأشجار الموجودة لزيادة انتاجها و التي تقدر بحوالي مليون شجرة جزء منها مهمل؛ فضلا عن دعم كافة الانشطة الزراعية و توفير الاحتياجات اللازم.

وعقب الاجتماع، جرت زيارة مختبر الصحة الحيوانية بالمدينة لتوفير الاحتياجات الاساسية اللازمة لتطوير عمله، فيما تمت كذلك زيارة مشروع ابوشيبة الإنتاجي، وحضور اختتام الدورة التدريبية للسيدات التي أقامها قطاع الزراعة في البلدية.

مسؤولون في المجلس البلدي غريان يجتمعون لمناقشة مشاكل الزراعة في المدينة. (المجلس)

مسؤولون في المجلس البلدي غريان يجتمعون لمناقشة مشاكل الزراعة في المدينة. (المجلس)