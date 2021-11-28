المؤتمر التاسع عشر للمستثمرين العرب يبحث الفرص الواعدة في ليبيا

جانب من المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، طرابلس 28 نوفمبر 2021 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

انطلق في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، تحت شعار (ليبيا - الاستثمار وعودة الحياة)، برعاية واستضافة حكومة الوحدة الوطنية.

مشاركة استثمارية كبيرة

حضر مراسم الافتتاح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس الإدارة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، والأمين العام المساعد.

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ويشهد المؤتمر مشاركة محلية ودولية كبيرة، وبحضور حوالي 300 شخصية اقتصادية رسمية، خاصة من المستثمرين ورجال الأعمال العرب، من نحو 25 دولة، وفق بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

الفرص الاستثمارية في ليبيا

وخلال جلسات الملتقى تحدَّث بعض المستثمرين العرب عن الفرص الاستثمارية في ليبيا، ودور الاستثمار الأجنبي والعربي في إنعاش الاقتصاد الليبي.

كما جرى استعراض بعض الاستثمارات الهادفة والواعدة في ليبيا، بما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية في ليبيا، وإمكانية الاستثمار من أجل الاستدامة، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الممكنة أمام الحكومة، والتحديات التي تواجهها الاستثمارات الهادفة والواعدة في ليبيا، واستعراض رؤية حكومة الوحدة الوطنية للتنمية والاستثمار والخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة.

وطُرحت خلال المؤتمر مساهمات ليبيا في الخارج، وفرص المشاركة بالمشاريع الاستثمارية في الداخل، وأهمية قطاع الاتصالات ودوره في التنمية والاستثمار والفرص الاستثمارية في مشاريع البنى التحتية والإسكان والتعمير.

أبوجناح: التنمية هي محفز السلام والاستقرار

وقال نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، خلال كلمته، إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدة لتعزيز الأمن والأمان بليبيا، والعمل على أن تكون التنمية هي محفز السلام والاستقرار، موكدًا أن الحكومة متطلعة إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية والاستثمار والتحول من نظام الإشكالية المتعبة إلى البناء والتطور.

يأتي تنظيم هذا الحدث الاقتصادي والاستثماري الضخم من قبل اتحاد الغرف العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

جانب من المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، طرابلس 28 نوفمبر 2021 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، طرابلس 28 نوفمبر 2021 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، طرابلس 28 نوفمبر 2021 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)

جانب من المؤتمر التاسع عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، طرابلس 28 نوفمبر 2021 (صفحة حكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)