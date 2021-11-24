وزير الصناعة: تعديل قوانين لفتح مجال الاستثمار بين ليبيا وتونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 نوفمبر 2021, 10:20 صباحا
وزير الصناعة خلال مشاركته في المنتدى الصناعي الليبي بتونس، 23 نوفمبر 2021، (وزارة الصناعة)

أعلن وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، تعديل بعض اللوائح والقوانين؛ حتى يتسنى فتح مجال الاستثمار بين ليبيا وتونس.

جاء ذلك في كلمة أمس الثلاثاء، خلال افتتاح فعاليات المنتدى الصناعي الليبي، بمعرض «صُنع في ليبيا» المقام بالعاصمة التونسية، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا المستثمرين من مختلف الدول إلى الدخول في السوق الليبي؛ شرط أن يُسمح لليبيين بالعمل في دولهم لتحقيق التكامل، مشيرًا إلى جاهزية بيئة الاستثمار في ليبيا، التي تتطلع إلى أن تكون بوابة للوصول إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وشدّد على ضرورة التعامل بمبدأ «المعاملة بالمثل» بين ليبيا وتونس في تدفق السلع والخدمات، مؤكدًا أن هناك شكوى من التجار والصناع بهذا الخصوص، وهي مشكلة يجب حلها.

ويهدف معرض «صُنِع في ليبيا»، إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة التونسية بشأن خدمات مساندة المؤسسات الاقتصادية، ودعم وتعزيز الشراكة الاقتصادية لتحقيق التكامل والتعاون المشترك، بهدف دفع التصدير والنهوض بالمنتجات التونسية الليبية، حسب وزارة الصناعة.

كما ضم المعرض نحو 150 شركة من الشركات الليبية المنتجة، إذ تأتي هذه الفعالية ضمن مساعٍ عديدة لدعم الشراكة الليبية التونسية، ولتبادل الخبرات الاقتصادية، متضمنًا مداخلات عدّة حول مجالات التجارة والتعاون الصناعي المشترك بين الدولتين.

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