هيئة الاستثمار تبحث الشراكة مع نظيرتها المصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 أكتوبر 2021, 02:09 مساء
من اجتماعات رئيس هيئة الاستثمار في مصر، 20 أكتوبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)

أجرى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، الأربعاء، زيارة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر؛ وعقد اجتماعا مع مسؤوليها لبحث أوجه التعاون بين الهيئتين لتعزيز أسس الشراكة في المجال الاستثماري بين البلدين.

وتطرق الطرفان خلال الاجتماع إلى سبل «الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الاستثمار، من خلال إقامة دورات تدريبية»، حيثُ أبدى الجانب المصري، استعداده لتدريب موظفي الهيئة بمراكز تدريب هيئة تشجيع الاستثمار المصرية، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وفي ختام هذه الزيارة واللقاء، قدم المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار المصرية درع الهيئة لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.

من اجتماعات رئيس هيئة الاستثمار في مصر، 20 أكتوبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)
من اجتماعات رئيس هيئة الاستثمار في مصر، 20 أكتوبر 2021. (المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا)
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