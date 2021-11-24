سفيرة بريطانيا تؤكد ضرورة تحييد مؤسسة النفط عن أي «تجاذبات»

صنع الله مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل, 24 نوفمبر 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط، والحفاظ على استقلاليتها بوصفها مؤسسة فنية غير سياسية، وتحييدها عن أي تجاذبات.

جاء ذلك خلال لقاء هرندل، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء في مقر المؤسسة بطرابلس، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.

وبحث الطرفان أهم التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ليبيا، وأبرزها تدني مستوى الإنتاج بسبب قلة التمويل وشح الميزانيات.

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وأكد صنع الله خلال اللقاء، أن قطاع النفط في ليبيا، واعد ومشجع على الاستثمار واستقطاب المستثمرين لدخوله من أجل استمرار معدلات الإنتاج وزيادتها في حال استمرار استتاب الأمن وتحقق الاستقرار السياسي.

من جانبها، ثمنت سفيرة بريطانيا، دور المؤسسة الوطنية للنفط في استقرار الاقتصاد الوطني، كونه الرافد الأساسي للاقتصاد الليبي الذي يوفر العملات الصعبة.