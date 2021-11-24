سفيرة بريطانيا تؤكد ضرورة تحييد مؤسسة النفط عن أي «تجاذبات»

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، أهمية دعم المؤسسة الوطنية للنفط، والحفاظ على استقلاليتها بوصفها مؤسسة فنية غير سياسية، وتحييدها عن أي تجاذبات.
جاء ذلك خلال لقاء هرندل، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء في مقر المؤسسة بطرابلس، بحسب بيان للمؤسسة اليوم.
وبحث الطرفان أهم التحديات التي يواجهها قطاع النفط في ليبيا، وأبرزها تدني مستوى الإنتاج بسبب قلة التمويل وشح الميزانيات.
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وأكد صنع الله خلال اللقاء، أن قطاع النفط في ليبيا، واعد ومشجع على الاستثمار واستقطاب المستثمرين لدخوله من أجل استمرار معدلات الإنتاج وزيادتها في حال استمرار استتاب الأمن وتحقق الاستقرار السياسي.
من جانبها، ثمنت سفيرة بريطانيا، دور المؤسسة الوطنية للنفط في استقرار الاقتصاد الوطني، كونه الرافد الأساسي للاقتصاد الليبي الذي يوفر العملات الصعبة.