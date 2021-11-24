مؤسسة النفط تسعى لتعزيز تعاونها مع «بيكرهيوز» العالمية

من اجتماع صنع الله عبر الدائرة المغلقة مع مسؤولي شركة بيكر هيوز، 24 نوفمبر 2021. (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس شركة «بيكرهيوز» للخدمات النفطية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، زاهر إبراهيم، ونائب رئيس الشركة للخدمات النفطية، تايو أكينوكون، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.



وخلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر الدائرة المغلقة، أعطى صنع الله جملة من الملاحظات عن المشاريع المشتركة مع شركة «بيكرهيوز» والتحديات التي تمر بها المؤسسة، وشركاتها دون إنجاز بعض هذه المشاريع، مؤكدًا استمرار المؤسسة في سعيها لإزاحة كل المختنقات والعقبات التي تواجهها، وسعيها لتنفيذ استراتيجياتها لزيادة معدلات الإنتاج، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط.

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بدوره، عبَّر زاهر إبراهيم عن رغبة «بيكرهيوز» في تقديم «أفضل الخدمات وإنجاز المشاريع المشتركة مع قطاع النفط الليبي بحرفية عالية».

وحضر الاجتماع، مدير عام شركة «بيكرهيوز» بشمال أفريقيا، الباهي بلطاش، ومدير عام الشركة فرع ليبيا، إبراهيم الرقيعي، ومدير عام الشركة لخدمات الحقول، عياد القمبري، ومن جانب مؤسسة النفط، مستشار رئيس مجلس الإدارة، بشير قريعة، ومدير إدارة الإنتاج، أنور عقيل.

من اجتماع صنع الله عبر الدائرة المغلقة مع مسؤولي شركة بيكر هيوز، 24 نوفمبر 2021. (مؤسسة النفط)