مؤسسة النفط تسعى لتعزيز تعاونها مع «بيكرهيوز» العالمية

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس شركة «بيكرهيوز» للخدمات النفطية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، زاهر إبراهيم، ونائب رئيس الشركة للخدمات النفطية، تايو أكينوكون، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
وخلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر الدائرة المغلقة، أعطى صنع الله جملة من الملاحظات عن المشاريع المشتركة مع شركة «بيكرهيوز» والتحديات التي تمر بها المؤسسة، وشركاتها دون إنجاز بعض هذه المشاريع، مؤكدًا استمرار المؤسسة في سعيها لإزاحة كل المختنقات والعقبات التي تواجهها، وسعيها لتنفيذ استراتيجياتها لزيادة معدلات الإنتاج، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط.
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بدوره، عبَّر زاهر إبراهيم عن رغبة «بيكرهيوز» في تقديم «أفضل الخدمات وإنجاز المشاريع المشتركة مع قطاع النفط الليبي بحرفية عالية».
وحضر الاجتماع، مدير عام شركة «بيكرهيوز» بشمال أفريقيا، الباهي بلطاش، ومدير عام الشركة فرع ليبيا، إبراهيم الرقيعي، ومدير عام الشركة لخدمات الحقول، عياد القمبري، ومن جانب مؤسسة النفط، مستشار رئيس مجلس الإدارة، بشير قريعة، ومدير إدارة الإنتاج، أنور عقيل.