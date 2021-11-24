وزيرا الصحة والثقافة يبحثان إطلاق حملات توعية لحث المواطنين على تلقي لقاحات كورونا

وزيرا الصحة علي الزناتي، والثقافة مبروكة توغي, (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، مع وزيرة الثقافة والتنمية المجتمعية مبروكة توغي عثمان، صباح اليوم، سُبل تعزيز التعاون المشترك، لإطلاق حملات توعية وتثقيف صحي، لحثّ المواطنين على تلقّي اللقاحات المضادة لـ«كورونا».

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، تتضمن الحملات، مجموعة من النشرات التثقيفية والأفلام التوعوية، لتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح، حفاظًا على سلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس.

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وتهدف حملات التوعية التي ستطلقها وزارتا الصحة والثقافة، بمشاركة عدد من الفنانين والمبدعين والكتاب والأدباء الليبيين، لإحداث تغيير إيجابي في سلوك المواطنين في مواجهة وباء «كوفيد-19»، يحقق شروط السلامة الصحية، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تلقي اللقاحات.