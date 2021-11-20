وزير الصحة يفتتح عيادة الصابري بعد أعمال الصيانة والتطوير

افتتاح عيادة الصابري في بنغازي, 20 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور علي الزناتي، اليوم السبت، عيادة الصابري المجمعة، في بنغازي، بعد عمليات تطوير وصيانة كبيرة فيها، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

شارك في الافتتاح عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس لجنة إعادة استقرار بنغازي علي الحبري، بحضور عدد من الشخصيات من مديري المستشفيات والعيادات وشخصيات أخرى بارزة بالمدينة، وفق بيان للوزارة اليوم.

وقالت الوزارة إن افتتاح العيادة جاء بعد توفير عدد من الأجهزة الحديثة والمتطورة وتزويدها بكافة المواد التشغيلية اللازمة.

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وأكد الزناتي، أن الجهود متواصلة لدعم العيادة، حتى يتسنى تقديم خدماتها على أكمل وجه، خاصة فيما يتعلق بمرضى الكلى الذين بدؤوا فعليًّا في عمليات الغسيل بالعيادة.

وأضاف بيان وزارة الصحة، أن هذا المرفق الصحي الذي يتميز بموقعه الجغرافي في المدينة، سيكون سببا في دعم المنظومة الصحية، لاسيما في استقبال حالات الطوارئ.

وبحسب البيان، تحتوي العيادة على قسم أشعة متكامل يضم أجهزة تصوير متطورة ومعمل تحاليل متكامل، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى الموجودة داخل العيادة.

افتتاح عيادة الصابري في بنغازي, 20 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادة الصابري في بنغازي, 20 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)

افتتاح عيادة الصابري في بنغازي, 20 نوفمبر 2021. (وزارة الصحة)