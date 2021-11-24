إجراء 350 عملية جراحة قلب مفتوح في المستشفى الجامعي طرابلس

جانب من إجراء عمليات قلب مفتوح في مستشفى طرابلس الجامعي, (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلن رئيس قسم جراحة قلب البالغين بمستشفى طرابلس الجامعي، الدكتور خالد الطالب، إجراء 350 عملية قلب مفتوح، ما بين دقيقة ومعقدة منذ استئناف إجراء العمليات في القسم منتصف 2019.

وأكد الطالب، في بيان للمستشفى اليوم، أن العمليات التي أُجريت للمرضى من كل مناطق ليبيا، بدعم مباشر من وزارة الصحة، بهدف توطين العلاج بالداخل وإعادة الثقة في الطبيب الليبي والخدمات الطبية في القطاع العام.

وأكد الاستمرار في إجراء العمليات دون توقف لخدمة المرضى وإعفائهم من الاضطرار لدفع التكاليف الباهظة لإجراء هذا النوع من العمليات.

مستشفى طرابلس الجامعي يتسلم 26 جهاز غسيل كلوي

والسبت، تسلَّم المستشفى الجامعي طرابلس، 26 جهازًا خاصًّا بغسيل الكلى للكبار ووحدة غسيل للأطفال.

وأكد رئيس قسم غسيل الكلى بالمستشفى، عبدالمنعم الشعافي، تسلُّم وحدات الغسيل الكلوى، المورَّدة من شركة باكستر الأميركية، مضيفًا أن هذه الخطوة تستهدف تحديث أجهزة القسم، بالتنسيق مع المستشفى وجهاز الإمداد الطبي ولجنة الكلى التابعة لوزارة الصحة.

رئيس قسم جراحة قلب البالغين بمستشفى طرابلس الجامعي، الدكتور خالد الطالب, (صفحة المستشفى على فيسبوك)