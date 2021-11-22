المفوضية العليا: توزيع أكثر من 1.7 مليون بطاقة انتخابية بنهاية اليوم الإثنين

ملصق دعائي لبطاقة الناخب (المفوضية العليا للانتخابات)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الإثنين، توزيع أكثر من 1.7 مليون بطاقة انتخابية، بمختلف مراكز الاقتراع التابعة لمكاتب الإدارات الانتخابية في مختلف مناطق البلاد.

وقالت المفوضية إن مكاتبها وزعت مليونًا و709 آلاف و413 بطاقة انتخابية، وفق إحصائية مع نهاية اليوم الإثنين.

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وبدأت المراكز الانتخابية توزيع البطاقات الانتخابية يوم 8 نوفمبر الجاري، وتتبقى ثمانية أيام على انتهاء عملية التوزيع.

ومراكز توزيع بطاقات الناخبين هي نفسها مراكز الاقتراع، ويجرى توزيع البطاقات من الساعة الثانية بعد الظهر إلى السادسة مساءً، شريطة أن يكون الناخب سجل في السابق أثناء فتح منظومة التسجيل.