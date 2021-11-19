مفوضية الانتخابات تمد ساعات العمل اليومي ساعتين بمراكز توزيع بطاقة الناخب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 نوفمبر 2021, 03:24 مساء
بطاقات الناخب بأحد مراكز الاقتراع في بني وليد. (الإنترنت)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مد ساعات العمل اليومي لمراكز توزيع بطاقة الناخب بواقع ساعتين، بسبب زيادة الإقبال عليها، من الناخبين والناخبات لتسلم بطاقاتهم.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، إن قرارها جاء بهدف تمكين كل الناخبين والناخبات من تسلُّم بطاقاتهم وفق أفضل الظروف، خاصة مع المؤشرات التي أظهرت تزايدًا في المتوسط اليومي لعدد البطاقات التي تم توزيعها.

- تزايد الإقبال على مراكز الاقتراع في بني وليد لاستلام بطاقة الناخب

وبحسب القرار الجديد، يصبح دوام العمل من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 6:00 مساء بدلاً من التوقيت السابق، ويكون دوام عمل يوم السبت 27 نوفمبر الجاري، من الساعة 10:00 صباحًا حتى الساعة 18:00 يتخلله فترة راحة ساعة واحدة.

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